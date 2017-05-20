FETÖ şüphelisi kadın polisi görünce bayıldı

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, FETÖ/PDY'den gözaltına alınmak istenen F.O. isimli kadın, kapıda polisi görünce baygınlık geçirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı F.O. tedavisi sonrası gözaltına alındı.
Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan F.O.'yu yakalamak için dün sabah Camikebir Mahallesi'ndeki evine gitti. Çalınan kapıyı açan F.O., karşısında polisleri görünce baygınlık geçirdi. Polisler, eve 112 acil servis ekiplerini çağırdı. Evde yapılan ilk müdahalesinin ardından F.O., Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan F.O., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. F.O.'nun 15 gün önce evlendiği öğrenildi.
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