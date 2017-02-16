FETÖ şüphelisi diş dokturu karı koca hakim karşısına çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan diş hekimi karı-koca hakim karşısına çıktı. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz ile kızını muayene ettiği için tanıştığını söyleyen tutuklu diş hekimi Ali İlker Baştan, Fetullah Gülen'i ise hiç görmediğini söyledi.

"GÜLEN'İ MUAYENE ETTİĞİM FOTOĞRAF FOTOMONTAJ..."

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Mahkemede savunma yapan Ali İlker Baştan diş hekimi olduğunu belirterek, Türkiye'de implant dalında master yapan ilk kişi olduğunu söyledi. Eşiyle üniversite yıllarında tanıştıklarını ve 2005 yılında mesleki eğitimlerini arttırmak için ABD'ye gittiklerini anlatan Baştan, oturum alamadıkları için de Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi. Fetullah Gülen'i tanımadığını ve hiç görüşmediğini söyleyen Baştan, bir gazetede çıkan ve FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i muayene ettiği belirtilen fotoğrafın ise fotomontaj olduğunu söyledi. Baştan, "Söz konusu fotoğrafı inceledim. Fotoğrafın bariz montaj olduğu gözüküyor. Fotoğrafta yer alan röntgeni de inceledim. Bir dişçi olarak o röntgenin çok rahat 25-30 yaşlarında bir kişiye ait olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"ZEKERİYA ÖZ CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GELDİ"

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'in, FETÖ şüphelisi eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte Çengelköy'de Boğaz'a karşı çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın sorulması üzerine Baştan, "Fotoğraf benim kliniğimin üst katında çekildi. Ancak bu fotoğrafın çekilmesinden veya paylaşılmasından haberim olmadı. Zekeriya Öz'ün kızı benim hastamdı. Kızının alt çenesinde kist vardı. O gün de firari biri olarak değil Cumhuriyet Savcısı olarak bana gelmişti. Bütün görüşmem hasta doktor ilişkisi çerçevesinde geçti. Esen Kanter'i basketbolcu olarak tanıyordum. Celal Kara'nın ise daha sonradan savcı olduğunu öğrendim" dedi. Baştan yayınlanan bu fotoğrafın asıl kendisini mağdur ettiğini söyledi.

Baştan "Bylock" kullanan kişilerle görüşmesine ilişkin ise, söz konusu kişilerin hepsinin hastası olduğunu ve bir defaya mahsus görüştüğünü bu durumun da klinik kayıtlarında mevcut olduğunu dile getirdi.

FETÖ'NÜN BÖYLE BİR TALİMATINDAN HABERİM YOKTU

Davanın tutuksuz sanığı ve aynı zamanda Ali İlker Baştan'ın eşi ve iş ortağı olan Esma Kuriş Baştan da suçlamaları reddettiğini belirterek, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını söyledi. Bank Asya'ya 2013 ya da 2014 yıllarında para yatırdığı yönündeki soruya ise, "Başka bir bankada olan hesabımdan haksız yere kesinti yapılınca kızıp çektiğim parayı Bank Asya'ya götürdüm. Daha sonra da herhangi bir para yatırmadım. FETÖ'nün böyle bir talimatından haberim yoktu." diye konuştu.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin henüz toplanamadığını gerekçe göstererek Ali İlker Baştan'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği'nin sahibi olduğu, eşi Esmar Kuriş Baştan'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın örgütün ele başısı Fetullah Gülen'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği iddia edildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık her iki şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

