FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklamaya sevk edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için "çalışma evleri"nden sorumlu olduğu ileri sürülen, "abi-imam" konumundaki 8 kişi, tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin söz konusu örgüt evlerinde kalan hakim ve savcı adaylarına çalınan soruları getirdikleri iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 8 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, 3'ü "Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek", 5'i de "Silahlı terör örgütüne" üye olmak suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, söz konusu evlerin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Devletin tüm kılcallarına sızın" talimatı doğrultusunda açıldığı ifade edilerek "Bu evlerde örgüt mensuplarına hem eğitim verilmiş, hem de önceden çalınan sorular verilerek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmeleri ve sızmaları sağlamıştır" denildi.

Sevk yazısında şüphelilerden Ş.E.S., ile Ü.K.'nin, örgütün gizli yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları ayrıca, Ankara'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerin birkaçından sorumlu kişiler oldukları belirtildi.

Şüpheli H.K'nın ise, FETÖ'nün İstanbul yapılanması kapsamında "Fakülteci" diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağlayan kişi olduğu belirtilen yazıda, bu şüphelinin de ByLock kullandığı tespitine yer verildi. Diğer şüphelilerin de örgüt evlerinde kalan kişiler oldukları ifade edildi.

