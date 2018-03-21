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FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi

MUĞLA merkezli 16 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Muğla...

FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi
MUĞLA merkezli 16 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35'i muvazzaf, 1'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da geçen 15 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, ilk gün 28 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.
Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan askerlerden M.H., M.E.G., K.T., A.D.Ş., Ö.İ., M.B., M.Y., İ.K., V.T., ve Ö.Z.Ç., ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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