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FETÖ şüphelisi 20 havacı asker adliyede

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 askerden 15'i serbest bırakıldı, 20 asker adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

FETÖ şüphelisi 20 havacı asker adliyede
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 askerden 15'i serbest bırakıldı, 20 asker adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 8 Şubat'ta Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşun bulunduğu 35 asker gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden 15'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
VALİZLERİYLE GELDİLER
Sorgulamaları tamamlanan 3 albay, 2 kurmay yarbay, 3 teğmen ile 12 astsubay ise bu sabah adliyeye sevk edildi. İki polis midibüsle adliyeye getirilen 20 havacı askerden bazılarının yanlarında valizlerinin de bulunması dikkat çekti.

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