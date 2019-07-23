Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Yüzbaşı S.G. ve Uzman Çavuş S.T., görev yaptıkları Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen...

FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Yüzbaşı S.G. ve Uzman Çavuş S.T., görev yaptıkları Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında Eskişehir'de görev yapan Yüzbaşı S.G. ile Uzman Çavuş S.T. hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 2 muvazzaf asker, soruşturmaların sürdüğü illere teslim edilecek.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.