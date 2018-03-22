FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER-İSTANBUL,()

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

13 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul,Bursa, Ankara, Adıyaman ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında öğretmen, vergi müfettişi, ve mühendislerin de olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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