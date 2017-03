FETÖ sanığı işadamı: AK Partili olmasaydım ihaleler şirketime verilmezdi

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 38'i tutuklu 67 işadamının yargılanmasına bugün de devam edildi. Bugünkü savunmasında örgüt üyesi olduğu iddialarını kabul etmeyen Kartlısan Geri Dönüşüm Firması'nın sahibi Volkan Kartlı, seçim zamanlarında AK Parti'ye yardım ettiğini, başka partiden olsaydı ihalelerin kendilerine verilmeyeceğini ileri sürdü.Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanının bugünkü 6'ıncı duruşmasında, ilk olarak akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ali Ayrancı ile Kartlısan Geri Dönüşüm Şirketi'nin sahibi işadamı Volkan Kartlı savunma yaptı.Savunmasında emperyalist bir örgütün uşağı olamayacağını, kendi halinde bir işadamı olduğunu söyleyen Ali Ayrancı, cezaevinde kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Geçirdiğim kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldım ve anjiyo oldum. 18 kilo verdim, doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tanıklar ve gizli tanıkların hakkımdaki iddiaları tamamen asılsız ve iftiradır. Örgüt toplantılarına katılmadım" dedi.İddianamede, gizli tanığın ifadesine göre, FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu, maddi destek sağladığı ve ABD'ye gidip Fethullah Gülen'le görüştüğü, ondan yardım istediği ileri sürülen işadamı Volkan Kartlı, iddianamedeki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve rakip firmalar tarafından uydurulduğunu söyledi. Kartlı, şirketini çekemeyen rakip firmaların Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, başkan yardımcıları ve kendisi hakkında cemaatçi olduğu yönünde şikayet edildiğini belirterek, "Geri dönüşüm işini iyi yaptığım için belediye de benim şirketimle sözleşme imzaladı. ABD'yi gidip Fetullah Gülen'le konuştum iddiası tamamen iftiradır. Ben hiç ABD'ye gitmedim, 15 Temmuz'u fırsat bilip, bana kumpas kurdular" dedi."REİS DEĞİL, CUMHURBAŞKANI"Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Denizli Genç İşadamları Derneği'ne (DİAD) bazı siyasi isimlerle birlikte katıldığını söyleyen Kartlı "Siyasilerle birlikte DİAD'ın toplantılarına katıldım. DİAD popüler bir dernek haline gelmişti. Cumhurbaşkanımızda ödül vermişti. Derneğin her programına devlet büyükleri katıldı. Terörle bağlantısını düşünmedim. Derneğe siyasilerle birlikte girdim. 17-25 Aralık sürecinden sonra Halil Pekdemir, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Ali Aygören ve Can Pekdemir ile birlikte toplantı yaptık. Halil Pekdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DİAD'ın üst kuruluşu olan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'ndaki (TUSKON) bir konuşma nedeniyle dernekten istifa etmemiz gerektiğini söylediğini hatırlattı. Biz de Reis'imizin bu isteğiyle topluca istifa ettik" dedi. Kartlı'nın 'Reis' tanımlamasının ardından mahkeme başkanı araya girerek, "Reis diye kast ettiğiniz kişi Cumhurbaşkanı değil mi? O halde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanınız" diyerek uyardı."KAYYUM ŞİRKETİMİ BATIRDI"FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığı için şirketine el konulduğunu belirten Kartlı, "Benim şirketim Türkiye'de örnek bir şirketti, tutuklandıktan sonra 100'e yakın çalışanım, işten ayrılmış, Kayyum şirketimi iyi idare edemediği için iflas ettim" dedi."BAŞKA PARTİDEN OLSAM İHALE VERMEZLERDİ"Savunmasında kendisinin AK Parti üyesi olduğunu ifade eden Kartlı, "Şirket olarak seçim dönemlerinde AK Parti'ye yardım ettik. Zaten başka partiden olsaydım, bana ihaleler verilmezdi. Hatta bir gün AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Denizli'de düzenlenen bir toplantıya geldi. Bu toplantıya DİAD ve başta sivil toplum kuruluşları ile AK Parti il örgütü de katıldı. Toplantıda Şamil Tayyar, o dönem Denizli'den CHP'den milletvekili adayı olan İlhan Cihaner'in seçilmemesi için her şeyin yapılmasını istedi. Bize broşürler verildi, bizde dağıttık" diye konuşarak savunmasını tamamladı."BAŞKAN TANIK OLARAK DİNLENSİN"Kartlı'nın avukatı Ali Koyuncu, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Koyuncu, "BİMER'e başkan Subaşıoğlu ve yardımcılarıyla ilgili şikayet edildiği için müvekkilimde soruşturmaya dahil edilmiş. Başkan Subaşıoğlu hakkında FETÖ/PDY ilgili iddiada bulunulduğundan, bu yönde başkan hakkında soruşturma yapılıp, yapılmadığının araştırılmasını istiyoruz. Müvekkilim bu kişiyle şikayet edilmiştir, başkanın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

