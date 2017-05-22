FETÖ sanığı eski rektör: Başhekimlik itibar gören bir görev değil (2)

2 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Bolu'da FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un savunmasının ardından sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, tutuklu sanıklar İlyas Taşkıran ile Bünyamin Koç'un adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.