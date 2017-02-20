FETÖ'nün yemek şirketleri davası başladı

DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 2 yemek şirketine yönelik 18'i tutuklu 30 sanık hakkında açılan dava, bugün Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan davaya, 18 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmalara geçildi. Bağışlanan kurban etlerini fakirlere dağıtmak yerine kamu kurumlarına satmak, etlerin fazlasını sucuk fabrikasına göndererek gelir elde etmek ve bu gelirleri FETÖ'ye aktarmakla suçlanan iki yemek şirketi yöneticileri iddiaları kabul etmedi.Yemek şirketinin ortaklarından tutuklu Kazım Tarakçı, savunmasında iddiaları kabul etmedi. Şirketin FETÖ'yle hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Tarakçı, cemaat içinde yer aldığını ancak sohbet toplantılarına katılmadığını, gönüllü desteklediğini söyledi. Daha sonra mahkeme heyetinin bazı sorularını yanıtlamayan Tarakçı, sorulara cevap vermek istemediğini ve susma hakkını kullanmak istemediğini söyledi. Mahkeme, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.