FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 28 gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul,()

İSTANBUL merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasındaki

muvazzaf askerler ile bu askerlerden sorumlu sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tuzla Piyade Okulu Mahrem Yapılanması'nda "Müdür yardımcısı" olduğuna dair beyanları bulunan bir kişi tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden dilekçe yazarak soruşturma kapsamında bilgi vermek istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesi alındı. İfadeler doğrultusunda yaptırılan teşhislerle Tuzla Piyade Okulu'nda 2012-1016 arasında görev yapan şüpheliler tespit edildi. 4'ü İstanbul'da olmak üzere 21 farklı ilde aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 19 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, eski TÜBİTAK çalışanı ve 1 asker tabibin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Tuzla Piyade Okulu'nda kursiyer olarak görev yapan muvazzaf subay rütbeli askerler ile bu askerlerin bağlı bulunduğu örgüt hiyerarşisinde "öğretmen, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı" konumundaki kişiler olduğu bildirildi.



