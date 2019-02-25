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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

Özden ATİK /İstanbul, - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden, 188'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.  İstanbul Cumhuriyet...

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

Özden ATİK /İstanbul, - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden, 188'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheli askerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, 188 şüpheli askeri, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol talep edildi. Soruşturma kapsamında yararlı bilgiler vererek itirafçı olan 42 asker ise serbest bırakıldı. 

58 ŞÜPHELİ ARANIYOR
FETÖ'nün TSK soruşturması kapsamında 147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli toplam 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2'si albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 73'ü üsteğmen, 8'i teğmen, 185'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde bulunan şüphelilerden 237'si yakalanmıştı. 58 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor. 

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