FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması:137 şüpheli tutuklandı

Özden ATİK / İstanbul, - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), "TSK yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içine sızdığı belirlenen 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 184 şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanarak dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık, 28 şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalanması, 2'sinin değişen delil durumuna göre, bir kadın şüphelinin ise küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Şüphelilerden 153'ü ise "örgüt üyeliği" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 137'si tutuklandı. 16 şüpheli ise delil durumu, sağlık mazeretleri nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerden 26'sının aranmasına devam ediyor.

