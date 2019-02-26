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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 166 asker tutuklandı

Özden ATİK/İstanbul,() FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 188 askerden 166'sı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı...

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 166 asker tutuklandı

Özden ATİK/İstanbul,() FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 188 askerden 166'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheliden 188'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Bu şüphelilerin  mahkemedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 166'sının tutuklanmasına karar verildi. 

22 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan 5 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak açıklamalarda bulundukları, 9'u haklarında başka kovuşturma bulunması, 8'i değişen delil durumu olmak üzere toplam 22'si adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. 
 

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