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FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi tutuklandı
FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
GENEL 08.09.2019, 18:18 08.09.2019, 18:44
FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
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