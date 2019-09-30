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FETÖ'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası (1)
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl...
GENEL 30.09.2019, 17:47
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve son olarak FETÖ'nün Merter eğitim danışmanı olduğu belirtilen sanık Güdür'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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