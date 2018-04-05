"FETÖ'nün Restoranı" davasında 2 tahliye

Ümit TÜRK -İSTANBUL,()

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli toplantılarının yapıldığı ve toplanan himmetlerin şirket geliriymişim gibi sisteme aktarıldığı iddia edilen Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta ilişkin 7'si tutuklu 12'si firari 45 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanıklar ile avukatları savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini dikkatte alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Heyet, adli kontrol kapsamında serbest kalan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulmasına ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. 5 tutuklu sanık hakkında ise mevcut delil durumu, Bylock kullancısı olması, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, dijital malzemelerin dökümleri ve HTS kayıtlarını dikkate alan heyet, sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari 12 sanık hakkında ise haklarında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti. Diğer eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kayyum atandıktan sonra kapanan Maltepe'deki Pinhan restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprülü'nün de bulunduğu 45 kişi sanık olarak yer alıyor.

139 sayfalık iddianamede, emniyet müdürlüğünü birden fazla kişinin arayarak Maltepe sahilinde işletilmekte olan Pinhan Restaurant Cafe'nin "FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduklarını beyan ederek ihbarda bulundukları" belirtildi. Bu ihbarlar üzerine 11 Eylül 2015'te Pinhan Restoran'ın arka kısmında park halinde bulunan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, bir kısım tediye fişlerinde cari olarak ödendikleri ibaresi bulunduğu, bir kısım tediye fişlerinde ise örgütün önemli kişilerinin ya da önemli toplantılarının olduğu bölümlerde "Ödenmez" yazılarının yetkilerinin imzalarıyla mevcut olduğu, "Mini kasa" isimli belgede ise himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiğinin belirlendiği, özellikle Mısır'da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, döküman ve harcama belgelerinin sanki bu kafe-restoranda bir muhasebeci gibi saklandığı kaydedildi.

8 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Uğur Akkoç, Bekir Çelik ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ile Hüseyin Çelik'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış mübbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Diğer tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca şüpheliler Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerden 17'si hakkında "Örgüt propagandası yapmak suçundan" 7,5 yıla kadar; aralarında firari şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezaları istendi.

