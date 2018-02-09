FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası'nda sanıklara son sözleri soruldu

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada sanıklar son sözlerini söyledi.



MAHKEME BAŞKANI DAVAYI KARARA BAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 7. duruşmada sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Ardından mahkeme Başkanı, davayı karara bağlayacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu.



ESKİ VALİ MUTLU: VİCDANIM TERTEMİZ

Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 32 yıl devletine ve milletine hizmet ettiğini kaydederek, “Rabbim, beni devletime asla ve asla mahcup etmeden alnımın akıyla çıkmamı nasip etti" dedi. 26 Temmuz'da gözaltına alındığını, 4 Ağustos'ta Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiğini, adliye koridorunda da terör örgütü DHKP-C'lilerin hakaretine uğradığını anlatan Mutlu, “Terör örgütü DHKP-C'lilerin sözlü saldırılarına maruz kalmış bir valiyim. Ben hayatım boyunca Türk bayrağına gölge düşürmedim. İhanet etmedim. Vicdanım tertemiz, huzurunuzdayım. Silivri'ye 2 kez hastaneye gittim. Burada da DHKP-C'lilerin hakaretlerine maruz kaldım. En son kampus içindeki hastaneye giderken terör örgütü DHKP-C ve MLKP üyelerinin sözlü saldırılarına maruz kaldım. Valilik görevinde bulunduğum süre boyunca koruma altındaydım. Adalete güveniyorum. Verilecek karara tevekkül ediyorum. 32 yıllık meslek hayatım boyunca devletime bir saniye ihanetim olmadı. İhanet edenlerin karşısında oldum. Dışarı çıksam korumaya ihtiyacım var. Suçsuz olduğuma yürekten inanıyorum. Hukuka güveniyorum" ifadelerini kullandı.



“TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

İstanbul eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 30 yıllık emniyet müdürü olduğunu belirterek, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ile suçlandık, yargılandık. Bu bizi çok üzdü. Türk adaletine güveniyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer 12 sanık da beraatlerına ve tahliyelerine karar verilmesini istedi. Duruşmaya ara verildi.



MÜTAALA VERİLMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı dün söz alarak esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmişti. 3 sanığın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsinin istendiği mütalaada, 6 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep edilmişti. 3 sanığın da beraatına karar verilmesi istenmişti.

