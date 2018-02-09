Mehmet YURİN/İSTANBUL,()-İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, saat 23.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından karşılanan Mutlu basın mensuplarının soruları üzerine, "Gecenin bu vaktinde burada bulunmanız nedeniyle teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Hepinize iyi görevler diliyorum. Hayrılı akşamlar diliyorum." ifadlerini kullandı.
FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden çıktı(EK)
Mehmet YURİN/İSTANBUL,()-İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, saat 23.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından karşılanan Mutlu basın mensuplarının soruları üzerine, "Gecenin bu vaktinde burada bulunmanız nedeniyle teşekkür...
09 Şubat 2018 Cuma 23:42
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