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FETÖ'nün MİT kumpası soruşturmasında 24 şüpheliye gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul, - FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik...

FETÖ'nün MİT kumpası soruşturmasında 24 şüpheliye gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul, - FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüpheliler arasında Fetullah Gülen, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ve FETÖ'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut ile söz konusu kumpas soruşturmasını yürüten eski savcılar Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da bulunuyor. Şu ana kadar gazeteci Mustafa Gökkılıç, iki polis memuru ve bir avukat yakalandı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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