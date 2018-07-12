FETÖ'nün MİT Kumpası Soruşturması'nda 6 kişi gözaltına alındı





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri çalışma başlattı. TEM ekipleri şüpheliler hakkında yaptığı çalışmalarda 10 şüphelinin tutuklu bulunduğunu, 5 şüphelinin ise yurtdışında olduğunu tespit etti. Geriye kalan 9 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde il genelinde eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Geçmişte TEM ve İstihbarat Şube’de çalışan polis memurları Fazıl Adnan Ezgi, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Şenol Eskitürk ile gazeteci Mustafa Gökkılıç ve Avukat Ümit Duman yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE CEZAEVİ’NDEN İFADEYE GETİRİLECEKLER

FETÖ soruşturmaları kapsamında halen cezaevinde tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Erol Demirhan, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan ile FETÖ'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut ve söz konusu kumpas soruşturmasını yürüten savcılar Sadrettin Sarıkaya, Bilal Bayraktar’ın da önümüzdeki günlerde tutuklu bulundukları cezaevlerinden Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.