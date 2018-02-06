FETÖ'nün medya yapılanması davası... Savcı, tüm sanıklara ceza istedi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş'ın da bulunduğu 2'si firari, 7'si tutuksuz 20'si tutuklu sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Hanım Büşra Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, ve Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 24 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca örgü üyeliğinden ceza istediği sanıklar arasında bulunan Atilla Taş, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tutuklanmalarını talep etti. Savcı, sanıklar Murat Aksoy, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Muhterem Tanık'ın FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan İbrahim Balta'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

24 SANIK KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 19'u tutuklu 5'i tutuksuz 24 sanık katıldı. Bir sanık da duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların digital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan raporun dava dosyasına geldiğini, ilgili sanıklara da tebliğ edildiğini söyledi. Tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, tutuklu sanık Seyit Kılıç, Emre Soncar, Abdullah Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Habip Güler raporda aleyhlerine bir husus bulunmadığını, bu nedenle rapora karşı beyanda bulunmayacaklarını söylediler. Sanıklardan Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Bayram Kaya, Habip Güçler tahliyelerini, Cuma Ulus da beraatini istedi.

İKİ SUÇTAN BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Esas hakkındaki mütalaasında firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa hakkındaki dosyanın ayrılmasını isteyen duruşma savcısı, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.

ATİLLA TAŞ İÇİN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ

Savcı, sanıklar Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Emre Soncan, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Bünyamin Köseli, Davut Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Oğuz Usluer ve Atilla Taş'ın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

ÜÇ KİŞİ İÇİN ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN İSTENDİ

Savcı mütalaasında Murat Aksoy, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Muhterem Tanık'ın ise, "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

ATİLLA TAŞ'IN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Savcı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tutuklanmalarını, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ise tahliyesini istedi.

Yetkin Yıldız, Yakip Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş ve Oğuz Usluer'in, beraatleri istenen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklu bulunduğunu, bu suçlardan dolayı sanıkların beraatlerini istediğini belirten savcı, sanıkların bu suçtan tahliyelerine ancak cezalandırılmalarını istediği, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verilmelerini istedi.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Balta'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine, sanıklardan ele geçirilen digital iadesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için sanıklar ve avukatlara süre tanıyarak duruşmayı erteledi.