banner314

banner325

Son Dakika

FETÖ'nün Medya Yapılanması Davası'nda karar(Geniş Haber)

Öden ATİK/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen...

GENEL 04.11.2019, 20:46
FETÖ'nün Medya Yapılanması Davası'nda karar(Geniş Haber)

Öden ATİK/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Altan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verildi. Diğer sanıklar da hapis cezasına çarptırıldılar. 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi aranın ardından saat 19.42'de kararını açıkladı. 

NAZLI ILICAK 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Heyet, sanık Nazlı Ilıcak hakkında "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlık duymasını dikkate alan heyet cezayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak'ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

AHMET ALTAN'A İNDİRİMSİZ 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanık Ahmet Altan için "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamadı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Altan hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi. 

ÜÇ SANIĞA DA İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI 
Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında yargılamadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak takdiri indirim uygulamadı.  

MEHMET ALTAN'A BERAAT 
Sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediğinden ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi. Hakkındaki tüm adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 ABD dolarının ise iadesine karar verildi. 

ANAYASAYI İHLALDEN CEZA YOK
Mahkeme sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.  

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5