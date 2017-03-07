FETÖ'nün Marmara Üniversitesi yapılanması davası... Sanık akademisyenler hakim karşısına çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik açılan davada 15 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin açılan davada sanık akademisyenler hakim karşısına çıktı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu.



"AKADEMİK ÇALIŞMALARIM YARIDA KALDI"

İddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklardan Abdullah Sayın, Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimi gördüğünü belirterek, silahlı terör örgütleriyle bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Sayın, "Hakkımdaki yakalama kararını öğrendiğim zaman polise gidip teslim oldum. Üniversiteyle ilişkim henüz kesilmemiştir. ByLock programını kullanmadım. Bu listeye adımın nasıl girdiğini bilmiyorum. Akademik çalışmalarım yarıda kaldı. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

"DEDİKODU VE BASKIYLA İSİMLER TOPLANMIŞTIR"

FETÖ terör örgütüyle bağlantısının olmadığını anlatan Abdullah Başer de, "Marmara Üniversitesi'nde dedikodu ve baskıyla FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek isimler toplanmıştır. Ben buna şahidim. Benim çalıştığım birimime de böyle bir yazı gelmiştir. Birisini silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlamak bu kadar basit olmamalı. Hakkımda delil olarak bulunduğu belirtilen emareler herkesin evinde bulunan bilgisayar ve flaş belleklerdir. Bunlar tabiki incelencektir, ama bu durum benim tutuklulu olmamın izahı olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BYLOCK KULLANDIĞIM İÇİN GÖZALTINA ALINDIĞIMI EMNİYETTE GELDİĞİMDE ÖĞRENDİM"

Sanıklardan Ahmet Bostan da, atfedilen suçlamları reddederek, "Suçlamalar şahsıma ağır geliyor, kabul etmiyorum. Açığa alındığımda bunun bir yanlışlık olabileceğini düşündüm. Bir gün sonra da KHK'yla görevimdem ihraç edildim. Çevremde suça bulaşmış tek bir kişi dahi yoktur. Emniyette, mülakat adı altında savunmam alındı. İsim vermem şartıyla savcı yüzü dahi göremeyeceğim söylendi. ByLock kullandığım için gözaltına alındığımı emniyette geldiğimde öğrendim. Ben bu programı kullanmadım" diye konuştu.

Duruşma devam ediyor.

