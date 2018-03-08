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FETÖ'nün “kadın yapılanması"na operasyon : 33 gözaltı 

Ümit TÜRK - İstanbul () - FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.  İstanbul merkezli 29 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişi arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen'in yer aldığı belirtildi. İstanbul...

FETÖ'nün “kadın yapılanması"na operasyon : 33 gözaltı 

Ümit TÜRK - İstanbul () - FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 
İstanbul merkezli 29 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişi arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen'in yer aldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'deki kadın yapılanmasından sorumlu kişiler oldukları belirtildi. İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü 'Bayan imamı' Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de Sakarya'da yakalandığı ancak Tetik'in başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında olduğu anlaşılınca gözaltına alınmadığı belirtildi. 


 

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