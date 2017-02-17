"FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması" davası: 6 akademisyen tahliye oldu

Ümit TÜRK / İSTANBUL () – FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasının içinde yer aldığı öne sürülen 13'ü tutuklu 45 akademisyenin yargılandığı davada, mahkeme 6 akademisyenin tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılarak sanıklarla ilgili açığa alınmalarına ve ihraç edilmelerine ilişkin varsa dayanak teşkil eden bilgi ve belgenin de mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferah Armutçu, Hasan Fehmi Erol, Metin Halaç, Lütfi İlhan Yargıç, Savaş Açıkkaya ve Vedat Demir'in tutuklulukta kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyelerine karar vererek haklarında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti.

Sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Enis Güney, Erol Önen, Halim Taşkaya, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ve Osman Abalı'nın ise "Bylock kullanıcısı olduklarına dair yapılan tespitler, Bank Asya'daki hesap hareketleri, tanık beyanları, mobil telefon dijital inceleme tutanakları ve aramalarda ele geçirilen ve örgütsel bağ şüphesini ortaya koyan kitap, yayın, eserlerin varlığı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

MAHKEME, AÇIĞA ALINMA VE İHRAÇLARA İLİŞKİN REKTÖRLÜKTEN BELGİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılarak sanıklarla ilgili açığa alınmalarına ve ihraç edilmelerine ilişkin varsa dayanak teşkil eden bilgi ve belgenin de mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 3 Mayıs'a ertelendi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görevli aralarında Prfofesör ve Doçentlerin olduğu 45 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapiz cezası talep ediliyor.