Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanmasına ilişkin iddianame düzenlendi (2)

   Özden ATİK / İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı. İddianamede, 87'si tutuklu 129 şüphelinin "örgüt üyeliği" suçundan 7,5...

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanmasına ilişkin iddianame düzenlendi (2)

 

 Özden ATİK / İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı. İddianamede, 87'si tutuklu 129 şüphelinin "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüphelilerden 122'sinin bylock ve eagle kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca tamamlanan iddianamede, 129 şüpheliden 87'si tutuklu, 42'si hakkına ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Şüphelilerden 120'sinin adliye personeli, 9'unun ise değişik meslek gruplarına mensup oldukları ifade edilerek 103'ü zabıt katibi, 8'i mübaşir, 2'si bilgisayar işletmeni, 3'ü yazıişleri müdürü, 2'si icra müdürü ve müdür yardımcısı, 2'si adliyede teknisyen, 2'si öğretmen, 3'ü hemşire, 1'i bilgisayar mühendisi, 2'si özel sektörde çalışan, 1'inin ev hanımından oluşuyor.
ADLİYE İMAMLARI DA DOSYADA

129 şüphelinin 122'sinin bylock ve eagle kullanıcısı oldukları tespit edildi. 120 adliye personelinden 3'ü dışında tamamında örgütün gizli yazışma programını kullandıklarına dair tespit olduğu kaydedildi. İddianamede, dosya kapsamında yer alan hemşire, öğretmen, ev hanımı, bilgisayar mühendisi ve özel sektörde çalışan kişilerin adliye çalışanı personelle ilgili örgüt adına sorumlu imamlık görevi yapmaları nedeniyle soruşturmaya dahil edildikleri vurgulandı. Şüpheli bir öğretmenin ise 2011 yılında 1,5 yıla yakın süre katiplik yaptığı da iddianamede yer aldı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Tüm şüphelilerin, "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.