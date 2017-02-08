FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanmasına ilişkin iddianame düzenlendi (2)

Özden ATİK / İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı. İddianamede, 87'si tutuklu 129 şüphelinin "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüphelilerden 122'sinin bylock ve eagle kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca tamamlanan iddianamede, 129 şüpheliden 87'si tutuklu, 42'si hakkına ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Şüphelilerden 120'sinin adliye personeli, 9'unun ise değişik meslek gruplarına mensup oldukları ifade edilerek 103'ü zabıt katibi, 8'i mübaşir, 2'si bilgisayar işletmeni, 3'ü yazıişleri müdürü, 2'si icra müdürü ve müdür yardımcısı, 2'si adliyede teknisyen, 2'si öğretmen, 3'ü hemşire, 1'i bilgisayar mühendisi, 2'si özel sektörde çalışan, 1'inin ev hanımından oluşuyor.

ADLİYE İMAMLARI DA DOSYADA

129 şüphelinin 122'sinin bylock ve eagle kullanıcısı oldukları tespit edildi. 120 adliye personelinden 3'ü dışında tamamında örgütün gizli yazışma programını kullandıklarına dair tespit olduğu kaydedildi. İddianamede, dosya kapsamında yer alan hemşire, öğretmen, ev hanımı, bilgisayar mühendisi ve özel sektörde çalışan kişilerin adliye çalışanı personelle ilgili örgüt adına sorumlu imamlık görevi yapmaları nedeniyle soruşturmaya dahil edildikleri vurgulandı. Şüpheli bir öğretmenin ise 2011 yılında 1,5 yıla yakın süre katiplik yaptığı da iddianamede yer aldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Tüm şüphelilerin, "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



