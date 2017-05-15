FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanması davasında 5 kişi tahliye edildi

Hayati KILIÇ /İSTANBUL,() Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 82'si tutuklu 129 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tanık olarak çağrılan başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu Ömer Kemer, tanıklık yapmaması üzerine mahkeme heyetince 3 ay süreyle disiplin cezasına çarptırıldı. 5 sanığın ise tahliyesine karar verildi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, taleplerin alınmasının ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu 5 sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar veren mahkeme, diğer 77 sanığın mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Heyet, örgütün şifreli mesajlaşma programı kullandığı belirlenen sanıklarla ilgili BTK'ya yazı yazılarak, söz konusu programın, ne zaman indirildiği ve ne kadar kullanıldığına dair soruların sorulmasına karar verdi.



Bir önceki celsede mahkemece tanık olarak dinlenilmesine karar verilen başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu Ömer Kemer'in duruşmada konuşmak istememesi üzerine heyet, tanığa 3 ay süreyle disiplin cezası verdi. Tanık şayet ifade vermezse ise 3 ay süreyle tutukluluk halinin durdurulacağı, bu sürenin tutukluluk halinden sayılmayacağı belirtildi. Mahkeme heyeti, hasta olduğunu iddia eden 7 tutuklu sanığın hastaneye sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerin arasında bu davanın sanıklarından olan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan adliye zabıt katibi Yunus Emre Günaydın hakkında mahkeme heyetince yakalama kararı çıkarıldı. Aynı zamanda meslekten ihraç edilen sanık Günaydın, yakalama kararının ardından mahkemeye çıkarılarak, tutuklanmasına karar verildi.





İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere 129 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı sanık sıfatıyla yer alıyor. İddianamede ayrıca, 122 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock-Eagle" kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtiliyor.