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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası: 2 sanık tahliye edildi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada Şafak...

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası: 2 sanık tahliye edildi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in tahliyesine karar verdi. İşadamı Faruk Kavurmacı'nın Adli Tıp Kurumu raporuna sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. 

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 13. duruşmada sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumuna göre suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi de göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti Koca ve Zenginer'e yurtdışına çıkış yasağı da koydu. 

KAVURMACI ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ
Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Kavurmacı'nın cezaevinde kalmasının sanık açısından yaşamsal tehlike arz edip etmediğinin, hastalıklarının cezaevi şartlarında tedavisinin mümkün olup olmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmetti. Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığının davaya taraf olarak kabulüne karar veren mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine ve sanıkların ByLock listesinin olup olmadığının emniyete sorulmasına karar verdi. 

KAVURMACI VE GÜLLÜ'NÜN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti,  duruşmayı 17 Haziran'da Silivri'de yapılmak üzere erteledi. 
 

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