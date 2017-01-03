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FETÖ'nün ilk akademik yapılanma davası kabul edildi

    Ümit TÜRK/İSTANBUL, () FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında hazırlanan ilk iddianame mahkeme tarafından kabul...

FETÖ'nün ilk akademik yapılanma davası kabul edildi

 

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında hazırlanan ilk iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik tamamlanan ilk iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BYLOCK, BANK ASYA VE 1 DOLARLAR DELİL OLDU

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu kaydedildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapiz cezası talep ediliyor.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmetti.
 

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