FETÖ'nün himmet, zimmet ve tehdit davası

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren FİADER adlı derneğe üye iş adamları ile bu kişilerden himmet adı altında para toplayan 4'ü tutuklu 2'si firari 36 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede himmet parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle bir kişinin Florya imamının talimatıyla ayağından vurulduğu anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Ercan Devrim tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün işadamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren Florya İş Adamları Derneği (FİADER)'nin faaliyetlerine yer verildi. İddianamede FİADER'in FETÖ'nün çatı kuruluşlarından olan TUSKON'a bağlı MARİFED (Marmara İş Hayatı Federasyonu)'nun üyesi olduğu kaydedildi.

ÖNCE SOHBET SONRA HİMMET

İddianamede FİADER'in sekreterliğini şüpheli Özgür Koç'un yaptığı ancak örgütün Florya imamı olduğu iddia edilen firari şüpheli olan Oğuz Küçükzengin'in yönettiği belirtildi. Küçükzengin'in, her salı günü derneğe çağırdığı iş adamlarına sohbet adı altında Fetullah Gülen'in Hz.Muhammed ile ilgili yorumlarını anlattığı ve iş adamlarından kurban, burs gibi bağışlar talep ettiği iddia edildi.

SATILAN HER DAİRENİN YÜZDE 3'Ü

İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan inşaat firması sahibi Sönmez Aydın ise ifadesinde, sattığı her dairenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelecek oranda FİADER'e bağışta bulunduğunu söyledi. Aynı şüphelinin anlatımına göre FİADER'den ayrılmak isteyenler için ise örgütün Florya imamının bireysel temas kurup ikna etmeye çalıştığını ve, "Şu ortamda cemaatten ayrılmanız hiç iyi olmaz" şeklinde söylemlerde bulunarak tehdit ettiğini iddia etti.

17-25 ARALIK'TAN SONRA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİLDİ

İddianamede mağdur-şüpheli olarak yer alan tekstil firması sahibi Mahmut Yazıcı ise sohbetlere ticari çevresini genişletmek için katıldığını anlatarak, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan uzaklaşmak istediğini ancak ticari işlerinden dolayı aba altından sopa gösterip tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendisine "Maliyede adamlarımız var, bir şey olursa hallederiz" denilerek, cemaatten uzaklaşmaları halinde başlarına geleceklerinin ima edildiğini söyledi.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA: HİMMET DÖNGÜSÜNÜ BOZDUN. CEZASI…

İddianamede iş adamlarından himmet adı altında topladığı 500 bin doları zimmetine geçirmekle suçlanan Volkan Savaş isimli kişinin örgütün Florya imamının talimatıyla, ayağından vurulduğu kaydedildi. İddianamede yer alan Demir kod isimli gizli tanığın anlatımına göre örgüt imamının Volkan Savaş'a, “Hizmet hareketini zor durumda bıraktın, himmet döngüsünü bozdun, bu yaptığının dinde cezası el ve ayaklarının kesilmesidir" dediği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

29 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliğiö suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken 7 şüpheli hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kasten yaralamak" "Silahla tehdit ettirmeye azmettirme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından toplamda 5 yıldan 99,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.