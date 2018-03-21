FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgali davasında son savunmalar tamamlandı

Özden ATİK / İSTANBUL, () FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada, sanıklar son savunmalarını yaptı. Bir önceki celsede mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 3 eski yüzbaşı hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 7,5'er yıl kadar hapis cezası talep ederken; tutuksuz yargılanan 16 sanık hakkında ise beraat talebinde bulunmuştu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirilirken; 4 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.Duruşmada, savcının mütalaasına karşı müşteki Doğan Medya Center, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM adına duruşmaya katılan avukatlar, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Daha sonra sanıklara son savunmaları soruldu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR DA BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Mehmet Akif Aslan, FETÖ ile hiçbir iltisakı bulunmadığını söyleyerek suçlamaların mesnetsiz olduğunu ileri sürdü. Sanık Aslan, "Olay gecesi terör saldırısı denilerek görevlendirilmemiz ve görevimizin istismar edilmesi sonucunda buradayız. O günün konjonktüründe Doğan Medya Center’a terör saldırısı olması muhtemeldi. Askerin daha önce gitmemiş olması hiç gitmeyeceği anlamına gelmez. Eğer güvenlik nedeniyle gitmesi gerekirse gidilir. Bizde emir verilir ve yapılır. Verilen emir sorgulanmaz. Olay gecesi bize verilen emir terör eyleminin engellenmesi yönündeydi. Darbeden bilgimiz yoktur. Darbe kastıyla gittiğimize dair somut delil de yoktur. Eski bir Türk subayı olarak suçsuzluğumu anlatmaktan zul duyuyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

"DARBEDEN HABERDAR DEĞİLDİM"

Sanık Süleyman Ahmet Kaya da suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek şehit edilen Vedat Bağcerci'nin ölümüyle alakası olmadığını söyledi. Sanık Kaya, "Vedat Bağcerci'nin ölümünde beni suçlu gösterecek ne bir kamera kaydı, ne bir mermi çekirdeği veya rapor yoktur. Hakkımda delil yoktur. Aksine tüm deliller masumiyetimi göstermektedir. Hangi balistik raporla halka ve polise ateş ettiğim belirlenmiştir? Lütfen bana bir delil gösterin" dedi. Sanık Kaya, Vedat Bağcerci'nin Doğan Medya Center'da olmadığını da tanık ifadeleri ve diğer delillerle anlaşıldığını söyleyerek "Darbeden haberdar değildim ve darbe saikiyle hareket etmedim. Beraat edeceğime inanıyorum" dedi. Sanık Erdal Şeker ise hakkındaki bütün iddiaları reddettiğini belirterek beraatini talep etti. Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlarına söz verilen duruşma devam ediyor.

BİR ÖNCEKİ CELSE SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Davanın 28 Şubat tarihli celsesinde, Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Savcının 110 sayfalık mütalaasında, eski yüzbaşı olan tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Mütalaada, bu üç sanık hakkında "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 1,5 yıldan 7,5'er yıla kadar hapis de istenmişti. Mütalaada, tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Bağcerci'nin öldürülmesi eyleminden "Kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Diğer sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ise "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istenmişti. Tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraati istenmişti.