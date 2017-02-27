FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame

ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz sonrası oluşturulan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde görevlendirildiği iddia edilen 31 askeri yargı mensubu için iddianame düzenlendi. 31 şüpheli hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Selda Kurtulmuş Binboğa tarafından hazırlanan 480 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Askeri Yargı içerisindeki yapılanması anlatıldı. Örgütün 2009'daki askeri hakim-savcı sorularını önceden ele geçirdiği yer alan iddianamede Askeri Yargının yüzde 66'sının FETÖ'cü olduğu belirtildi.



SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE GÖREVLENDİRİLENLER, KOPYA ŞÜPHELİSİ KİŞİLER ARASINDA SEÇİLMİŞ

İddianamede, örgütün askeri yargı yapılanması şu ifadelerle anlatıldı: "Örgüt TSK'daki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalışmıştır. Askeri yargı da adli ve idari yargıda olduğu gibi önemli ölçüde FETÖ üyesi olan hakim ve savcılardan oluşmuştur. Nitekim sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde yer alan 214 kişi, 2009-2014 yılları arasında yapılan sınavlarda kopya çektiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunan 217 kişi arasından seçilmiştir."

İddianamede, darbecilerin kendilerinden olmayan ve önemli bir kısmı kumpas davaları mağduru askeri hakim ve savcıları, Milli Savunma Bakanlığı emrine vererek kızağa çektikleri ifade edilerek, Askeri yargının FETÖ mensuplarını koruduğu, örgüt üyeleri hakkındaki davaların beraatla sonuçlandırdığı belirtildi. İddianamede, “Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığınca 15 Temmuz menfur darbe girişimine fiilen iştirak eden, hatta Sayın Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu generaller ve diğer personel hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde kararlar verilmiştirö ifadeleri kullanıldı.



YARGIDAKİ YAPILANMAYLA DARBEYE ZEMİN HAZIRLANMIŞ

İddianamede, özellikle 2010 yılından itibaren Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları sonucu önemli görevlerdeki askeri hakim-savcılar ile adli müşavirler yönelik itibar suikastı yapıldığı ve bu makamların boşaltılarak yerlerine örgüt üyesi hakim ve savcıların atandığı anlatıldı. İddianamede şu ifadeler de yer aldı: "Askeri hakimlik örgütün mahrem hizmetler sınıfının en üst mertebesi kabul edilmektedir. Örgüt TSK'daki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalışmıştır. Devletine ve milletine bağlı personellerin yerine FETÖ mensupları getirilerek darbeye zemin hazırlanmıştır."

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.