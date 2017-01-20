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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Ali AKSOYER/İSTANBUL() FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki...

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Ali AKSOYER/İSTANBUL() FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli aralarında zabıt katibi, mübaşirlerinde bulunduğu 13 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto hırsızlık ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu personelin odalarında arama yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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