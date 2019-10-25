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FETÖ MEKSİKA İMAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim’de yakalanmıştı. 19 Ekim’de Türkiye'ye...
GENEL 25.10.2019, 12:11
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim’de yakalanmıştı. 19 Ekim’de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Vatan Caddesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaca, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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