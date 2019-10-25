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FETÖ Meksika imama adliyeye sevk edildi
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim’de yakalanarak 19 Ekim’de Türkiye'ye getirilerek...
GENEL 25.10.2019, 11:21
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim’de yakalanarak 19 Ekim’de Türkiye'ye getirilerek İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Vatan Caddesi’nde bulunan Karaca’nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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