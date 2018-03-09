Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir" denildi.
FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen...
09 Mart 2018 Cuma 10:19
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