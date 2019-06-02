FETÖ hükümlüsü dernek başkanı, yakalandı

BALIKESİR’de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Cemal Lostar, Yalova’da düzenlenen operasyonla yakalandı.15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin FETÖ adına faaliyet yürüterek, usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edildi. Dernek yetkilileri hakkında ‘FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, nitelikli dolandırıcılık, teröre finans sağlamak’ suçlarından dava açıldı. Davanın 14 Mayıs 2019 günü görülen karar duruşmasında dernek başkanı Cemal Lostar, 14 yıl 7 ay cezasın çarptırıldı. Mahkeme Lostar hakkında yakalama kararı çıkarttı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri yürüttükleri ortak araştırmalar sonunda Lostar'ın bulunabileceği 3 ildeki adresleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Cemal Lostar, saklandığı Yalova’daki adreste yakalandı.Öte yandan Lostar'a yönelik takip sırasında firarinin saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen polis memuru olan T.Y. ile yer temin eden otel işletmecisi H.Y. hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.