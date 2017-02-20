FETO /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiler.
FETÖ gözaltıları: Eski hakim ve 2 savcı adliyeye sevkedildi
FETO /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu İstanbul...
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.