'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (4)

GENELKURMAY KARARGAH DAVASI BAŞLADI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ilk olarak 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, ardından da diğer sanıklar alındı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam etti.

Özkan ARSLAN / ANKARA, ()