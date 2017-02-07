FETÖ firarisi, hemşehrilikten çıkarıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçe Belediyesi, FETÖ/PDY'den aranan eski rektör Şerif Ali Tekalan'ı meclis kararıyla hemşehrilikten çıkardı.

Sandıklı Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, FETÖ/PDY firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın hemşehrilikten çıkarılması kararlaştırıldı. Mecliste oybirliğiyle alınan kararla Sandıklı'ya bağlı Ürküt Köyü nüfusuna kayıtlı olan Şerif Ali Tekalan hemşehrilikten çıkarıldı.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, "Şubat ayı meclisimizde Sandıklı ile ilgili birçok konuyu ele aldıktan sonra 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra ülkemize büyük ihanet gösteren FETÖ/PDY ile ilgili olarak, arananlar listesinde bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın belediye meclisimizdeki değerli meclis üyelerimizin de oybirliğiyle Sandıklı hemşehriliğinden çıkarılması kararı alınmıştır. Böyle vatan hainlerini, ülkemize ihanet eden terör örgütlerini cumhuriyetin kazanıldığı bu kadim topraklarda, ilçemizde bulunmasından utanç duyuyoruz. Vatan hainini hemşehrilikten atıyoruz. Bunların ilçemize, ilimize, ülkemize girecek yüzü kalmamıştır" diye konuştu.

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