FETÖ'den yargılanan okul müdürü suçlamaları kabul etmedi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gebze'de bulunan Fatih Koleji'nin müdürü Hamit Sevinç tutuklu yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Hamit Sevinç bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. Hamit Sevinç duruşmada Silivri Cezaevi'nden geldiğini ve yorgun olduğunu söyledi.

İtirafçı olan Ö.S. ve K.Ö'nün, Sevinç hakkında cemaat sohbetleri düzenlediği, bu sohbetlerde Fethullah Gülen'in sohbetlerinin dinletildiği, Ak Parti'ye oy verilmemesi hakkında telkinlerde bulunduğu, Zaman gazetesi ve Aksiyon dergisine abone topladığı, ayrıca örgüte ait okullara öğrenci topladığı iddiaları soruldu. Hamit Sevinç iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti Hamit Sevinç'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.