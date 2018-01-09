FETÖ'den yargılanan Başbakanlık Müşaviri Erdem'in HTS kaydı ısrarı

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - FETÖ yöneticisi olmak suçundan hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Başbakanlık Müşaviri Birol Erdem, ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 yıl boyunca FETÖ üyeleriyle evinde toplantı yaptığı suçlamalarını kabul etmeyen Erdem, "HTS kayıtları gelsin. Madem Perşembe günleri benim evimde toplantı yapmışız. Bu kişilerle ilgili kayıtları isteyin. Bu kişilerin 3'ü bir araya gelmiş mi? 5'i bir araya gelmiş mi? Bunlar çıksın ortaya. Tamamen iftira. O kayıtları isteyin bu kumpas çöker" dedi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem ve avukatları katıldı. Savunmasında, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasını ilk fark eden bürokrat olduğunu ve onlarla mücadele ettiğini söyleyen Erdem, "FETÖ ile ilgili olarak henüz devletin hiçbir kurumunda çalışma yokken, Adalet Bakanlığı müsteşarlığı dönemimde mücadele ettim. Özellikle 7 Şubat MİT krizi sonrası bu yapıyla mücadele ettim. Tespit ettiğim isimleri Başbakan ve MİT Müsteşarı dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişiye sundum. Bakanlıkta FETÖ mensubu olduğum kişileri görevden uzaklaştırdım. O dönemde Adli Tıp Kurumu Başkanı bile bu yargıya mensuptu. Örgütün tüm mensuplarını tespit etmiştim ve ihraçların listesini ben hazırlattım. Büyük ölçüde de başarıya ulaştık. 17/25 öncesi devletin hiçbir biriminde devletin hiçbir kurumunda çalışma yokken ben listeler hazırlattım. Bir devlet kendisi için bunları yapan bir adama bu muameleyi mi yapar" dedi.

KİŞİSEL İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR

FETÖ üyelerinin yargıda önünü açtığı yönündeki iddialarını kabul etmeyen Erdem, "Bunlarla mücadele ettiğim ve deşifre ettiğim için benden kişisel intikam alınmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI VE ÜYELERİNE SESLENDİ: ADALETİ BU KADAR DÜŞÜRMEYİN

Erdem, iddianamede yer alan FETÖ toplantılarına yer temin ettiği iddiasına ilişkin, "Toplantı yeri temin etmişsem, bu toplanan kişilerin HTS kayıtlarını isteyin. 4 yıl boyunca bu kişilerin Perşembe günlerine ait HTS kayıtları gelsin. Madem Perşembe günleri benim evimde toplantı yapmışız. Bu kişilerle ilgili kayıtları isteyin. Bu kişilerin 3'ü bir araya gelmiş mi? 5'i bir araya gelmiş mi? Bunlar çıksın ortaya. Tamamen iftira. O kayıtları isteyin bu kumpas çöker. Ortaya çıkabilecek bir iftira. Bu iftira ortaya çıkacak diye mahkeme HTS kayıtlarını istemiyor. Adaleti bu kadar düşürmeyin. Ne olur size ne yaparlar. Alsınlar görevden, sizi atana kadar gidin başka yerde hakimlik yapın. 10 tane adam bazı yanlışlara direnseydi bu yanlışlar böyle gitmezdi. Sizden istiyorum HTS kayıtlarını. Burada adı gecen 8 adam hiç o gün bir araya gelmiş mi çıksın ortaya" dedi.

O SAVCI HER DÖNEMİN TETİKÇİSİ

Kendisi hakkında soruşturma başlatan savcının daha önce hakkında yargılanma izni verdiği savcı olduğu iddia eden Erdem, "Her dönemin tetikçisidir. Başlatmış soruşturmayı. Sonra bunun hakkında yargılama izni verdim diye almışlar ondan soruşturmayı. Ama ifademi alan savcılar, buradaki bütün avukatlar gördü; 'bir de o arkadaşa sorup gelelim' diye çıkıp gittiler. Perde arkasından o takip etti. HTS kayıtlarının anasını ağlatmışlar. Öyle bir şey olmadığını biliyor. HTS kayıtlarını istese bütün kumpas çökecek. Onlar yapamadılar siz isteyin" dedi. Mahkeme Başkanı kimin HTS kayıtlarını diye soru yöneltince sanık Erdem, "İddianamede evimde toplantı yaptığım söylenen isimler. 7-8 kişi var" diye cevap verdi.

Erdem'in savunması sürüyor.