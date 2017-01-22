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FETÖ'den tutuklu harp okulu öğrencisinin annesi: Oğlum suçsuz

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, () - BİNGÖL'de yaşayan 46 yaşındaki Saniye Akbana, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklunan İstanbul Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Bilal Akbana'nın suçsuz olduğunu savunarak serbest bırakılmasını...

FETÖ'den tutuklu harp okulu öğrencisinin annesi: Oğlum suçsuz

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, () - BİNGÖL'de yaşayan 46 yaşındaki Saniye Akbana, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklunan İstanbul Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Bilal Akbana'nın suçsuz olduğunu savunarak serbest bırakılmasını istedi..
İstanbul Hava Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu 22 yaşındaki Bilal Akbana'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da gözaltına alınarak, tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne konulduğunu belirten 2 çocuk annesi ev kadını Saniye Akbana, oğlunun FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Saniye Akbana, şöyle dedi:
"Biz böyle yetiştirmedik çocuğumuzu. Benim oğlum, devlet lisesinde okudu. Harp okulunu kazandı. FETÖ'yle hiç uzaktan yakından bir alakamız yok. Mağduruz, oğlumun bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum."

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