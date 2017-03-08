FETÖ'den tutuklanan eski hakim ve savcılara “Resmi belgede sahtecilik"ten dava



Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () TERÖR Örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Şubat ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya hakkında“Resmi belgede sahtecilik" ve “Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlarından dava açıldı. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın “Resmi belgede sahtecilik" ve “Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, Adnan Çimen'in de “Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Adnan Çimen yakalandığında üzerinde sahte kimlik, Gündoğdu ve Sarıkaya'nın kaldıkları evde de sahte pasaportlar ele geçirilmişti.

HAKİM VE SAVCILAR 17 ŞUBATTA YAKALANDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Sadrettin Sarıkaya ile Dursun Ali Gündoğdu Başakşehir'de , Adnan Çimen'in ise Bakırköy'de 17 Şubat'ta yakalandığı hatırlatıldı. İddianamede, Adnan Çimen'in yakalandığından 'Ramazan Karaaslan" isimli kişinin kimlik bilgilerini taşıyan ancak kendi fotoğrafının yapıştırılmış olduğu hüviyet cüzdanını polise ibraz ettiği belirtildi. Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandıkları evde, 'Hasan Kılıç' adına düzenlenmiş pasaport ile ilk yaprakları yırtılmış 2 adet pasaportun ele geçirildiği belirtilen iddianamede, pasaportlardan 'Hasan Kılıç' adına düzenlenen pasaportun hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet Savcısı FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Hasan Kılıç'a ait gerçek pasaport olduğu kaydedildi.

“KİMLİK VE PASAPORTLAR SAHTE ÇIKTI"



İlk yaprakları yırtılmış sahte pasaportlarda Hülya Şahin ve Fuat Koçyiğit isimli şahıslara ait pasaport seri numaralarının kullanıldığı kaydedilen iddianamede, söz konusu pasaportlar ile kimliğin sahte olduğu vurgulandı.





EVİNDE GÜLEN'E AİT KİTAPLAR ÇIKTI



Şüpheli Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandıkları evin şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu tarafından şüphelilere tedarik edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli İrfanoğlu'nun evinde yapılan aramada FETÖ Silahlı Terör Örgütü yöneticisi Fetullah Gülen'e ait kitapların ele geçirildiğinin kaydedildi.



EVİ TEDARİK EDEN İRFANOĞLU'NUN DOSYASINA YETKİSİZLİK KARARI



İddianamede, “Şüpheli İrfanoğlu'nun alınan ifadesinde Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın arandığını bilmediğini beyan etmiş ise de ülkemizde yaşanan 17 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerindeki darbelerin yoğun bir şekilde medya gündeminde olması, evde yaşanan Sadrettin Sarıkaya'nın sık sık MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırması sebebiyle gündemde olması, ayrıca şüphelilerin yakalandıkları evin ilk etapta Dursun Ali Gündoğdu tarafından 2012 yılında Adalet Bakanlığı'nın Emlak Konut ile yapmış olduğu sözleşme ile alıp, 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde teyzesinin oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu'na devretmesi hususiyetleri bir arada düşünüldüğünde hayatın doğal akışına aykırıdır. Şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'Terör örgütü kurmak veya yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçları açısından dosyanın yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir" denildi.



İSTENEN CEZALAR



Şüpheli Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Adnan Çimen'in ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ



"Selam Tevhid'de Kumpas" yaptıkları iddiasıyla 54 hakim ve savcı hakkında açılan davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen 17 Şubat 'ta yakalanmıştı. Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları evde, firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ev tedarik ettiği iddia edilen Erol Yılmaz İrfanoğlu da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gündoğdu ve Sarıkaya hakkında yakalandıkları sırada evde çıkan 2 sahte pasaport sebebiyle ve Adnan Çimen'in üzerinde bulunan nufüs cüzdanın sahte olması sebebiyle haklarında soruşturma başlatılmıştı.

20 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞLARDI



Öte yandan 20 Şubat'ta Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya haklarında açılan Selam Tevhid'de Kumpas davası kapsamında 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmıştı.

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