FETÖ'den en çok gizli tanık Çorum'da

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 85 gizli tanıkla Türkiye genelinde en çok gizli tanık bulunan kentin Çorum olduğunu söyledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Çorum'da FTÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesi, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin ve örgütsel durumlarının tespiti ve delillendirilmesi amacıyla 29 Eylül 2015 tarihinde soruşturma başlatıldığını söyleyen Yurdagül, soruşturmalar kapsamında iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanarak örgütün ildeki üst yönetimi başta olmak üzere yönetici ve üyelerinin, finans kaynakları ve yöntemlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti.

FETÖ’nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önceki süreçte birden fazla soruşturma kapsamında 21 şüphelinin örgüt üyeliği, yöneticiliği ve örgüt üyeliği kapsamında kamu kurumunu dolandırmak suçlarından tutuklandığını anlatan Başsavcı Yurdagül, "Örgüte yönelik planlı soruşturmalar kapsamında operasyonel faaliyetlerin belirli bir periyot içersinde 1 Eylül 2016'da yoğunlaştırılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktayken, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından yakın tehdit durumu değerlendirilerek planlı operasyonel faaliyetlerin derhal başlatılmasına karar verilmiş ve soruşturma işlemleri hızlandırılmıştır” dedi.

Bugüne kadar 1087 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yurdagül, “473 şüpheli tutuklu bulunmaktadır. 314 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Değişik tarihlerde tutuklandıktan sonra itiraz, sağlık sebepleri, kişisel ve ailevi durumları gözetilen 59 şüpheli tahliye edilmiştir. 79 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Toplam 62 şüpheli de beyanlarının alınmasının ardından kolluk kuvvetleri veya savcılık aşamasında serbest bırakılmıştır. 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle gözaltındaki şüpheli sayısı 26'dır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonel faaliyetler yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlanmıştır” diye konuştu.

Türkiye genelinde en çok gizli tanığın Çorum’da olduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "İlimizde FETÖ/PDY terör örgütün yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 85 gizli tanık bulunmaktadır. Bu sayıya göre FETÖ/PDY soruşturmalarında en çok gizli tanık Çorum'dadır. İstanbul ve Ankara dahil Türkiye genelinde en çok gizli tanık bulunan yer Çorum" dedi.

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