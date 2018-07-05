Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

FETÖ'den beraat eden Çay, göreve iade edildi

POZANTI(Adana), () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp, yargılanan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. 15 Temmuz hain...

FETÖ'den beraat eden Çay, göreve iade edildi

POZANTI(Adana), () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp, yargılanan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkındaki iddialar nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bir süre tutuklu yargılandı. Geçen yıl görülen davanın duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çay, Mart ayındaki duruşmada ise beraat etti. 8 Mayıs'ta göreve iade dilekçesi veren Çay'ın talebi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi. Çay'ın yarın sabah görevine başlayacağı öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325