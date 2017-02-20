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FETÖ'den alınan eski iki savcı ve bir hakim tutuklandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklandı....

FETÖ'den alınan eski iki savcı ve bir hakim tutuklandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklandı.

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Bu sabah da adliyeye getirilen şüpheliler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak ifade verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

 

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