FETÖ'den alınan eski iki savcı ve bir hakim tutuklandı (geniş haber)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya “FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma", “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.

SEGBİS İLE 4 SAAT İFADE VERDİLER

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Bu sabah da adliyeye getirilen şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak yaklaşık 4 saat ifade verdi.

YARGITAY TUTUKLANMALARINA KARAR VERDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın “FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma", “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

“EVRAKTA SAHTECİLİK" SUÇUNDAN DA İFADE VERDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport ve bir sahte kimlik ile ilgili 'Evrakta sahtecilik' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadelerini aldı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çimen, Gündoğdu ve Sarıkaya'nın örgüt üyeliği suçlamalarını ifadelerinde reddetiği belirtildi. Sokakta yürürken Cuma günü polis tarafından gözaltına alınan Adnan Çimen savunmasında 'Nerede kaldığımı bilmiyorum, hergün farklı yerde kalıyordum' dediği öğrenildi. Üzerinden başkasına ait sahte kimlik çıkan eski savcı Adnan Çimen de ifadesinde, sahte kimlik için “Tanımadığım, bilmediğim bir kişiye para karşılığı yaptırdım" dedi.

“HASAN KILIÇ PASAPORTUNU UNUTMUŞ"

"Bylock" kullanıcısı eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, ifadesinde saklandıkları evde pasaportu ele geçirilen firari eski savcısı Hasan Kılıç'ın kendilerini ziyarete geldiğini ve pasaportunu evde unuttuğunu ifadesinde anlattığı belirtildi.



EV TEMİN EDEN DE İFADE VERDİ

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evi temin eden Gündoğdu'nun teyzesi oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu da, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ifade verdi. İrfanoğlu ifadesinde, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın arandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANMALARI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ve Dursun Ali Gündoğdu'yu “Resmi belgede sahtecilik" ve “Resmi Belgeyi Bozma, yok etme veya gizleme" suçundan, Erol Yılmaz İrfanoğlu'nu da “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve “Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.